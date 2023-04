Scaroni, ristrutturare San Siro? È vecchio e obsoleto

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Mi dicono che sia la 'Scala del Calcio', ma San Siro oggi è solo una struttura vecchia e obsoleta. Ristrutturarlo? Come facciamo a ristrutturare uno stadio in cui giocano due squadre e dove ogni quattro giorni entrano 50mila persone. Vicino a Milano non c'è nessun impianto che ci possa permettere di spostarci mentre San Siro viene ristrutturato". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore.

"Avere un azionista americano crea un problema di traduzione delle nostre abitudini, faccio fatica a spiegare le meccaniche italiane a chi non le vive. Poi quando tutto è a posto ci dimentichiamo i ricorsi al Tar, al Consiglio di Stato e i tempi diventano incredibili - ha aggiunto -. Sono anni che mi aggiro intorno al tema dello stadio, anche le cose ovvie che non dovrebbero essere oggetto di discussione diventano tema di dibattito".

Per Scaroni con la nuova legge sugli stadi "non faremo un accidenti di niente. Serve un cambio totale, serve una legislazione di emergenza che ci faccia superare tutti gli ostacoli. Altrimenti continueremo ad avere stadi vecchi, obsoleti e a volte anche pericolosi", ha concluso. (ANSA).