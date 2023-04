Scaroni, i fondi? Nella Lega non c'è competenza

"Ingresso dei fondi nella Lega Serie A? Io concordo che l'ideale sarebbe un bel niente, ovvero che raggiungessimo noi direttamente i nostri clienti. Però nella Lega non c'è questa competenza, per decenni i diritti tv li dava a un signore che si occupava di tutto". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore.

"All'interno della Lega non c'è competenza ed è un primo tema - ha aggiunto Scaroni -. Secondo tema, per ragione storiche e logiche la Lega ha una governance talmente complicata che immaginare su come si possa intervenire su questo terreno non è facile. Nemmeno io sogno l'entrata dei fondi, ogni tanto mi auguro che l'entrata dei fondi magari con un finanziamento sia catalizzatore per farci dare una governance più semplice rispetto a quella con cui conviviamo", ha concluso.