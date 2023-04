Razzismo: Lega B aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Anche quest'anno la Lega Serie B aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, che ci vede in prima linea insieme alla Figc e a tutto il sistema calcistico italiano per affermare con convinzione il nostro 'no' al razzismo". Lo afferma il presidente, Mauro Balata, sottolineando che "la Lega B è una grande famiglia e, in quanto tale, si fa portavoce di valori fondamentali come il rispetto e l'uguaglianza, rigettando fermamente, al tempo stesso, qualsiasi forma di discriminazione".

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie B, per la 32/a giornata di campionato, si uniranno così contro il razzismo.

L'hashtag fa da eco a tutta una serie di attività che la Lega Serie B ha predisposto per veicolare il più possibile un messaggio antidiscriminatorio, come post sui social, banner in campo al momento dell'ingresso giocatori, messaggi speaker e video sui maxischermi. Attraverso l'utilizzo della quadricromia dei colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero), il concept #UnitiDagliStessiColori simboleggia le varie etnie, avvalendosi dei colori primari per dimostrare come ogni tipo di pelle abbia la stessa origine e, di fatto, sia la combinazione degli stessi colori. (ANSA).