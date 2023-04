Lukaku, su razzismo la storia si ripete

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "La storia si ripete. Ci sono passato nel 2019 e di nuovo nel 2023. Spero che questa volta la Lega prenda davvero provvedimenti perché questo bellissimo gioco dovrebbe essere apprezzato da tutti.. Grazie per i messaggi di supporto, f… al razzismo". Così l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha commentato i fatti di ieri durante la sfida contro la Juventus in casa dei bianconeri, in un post su Instagram.

(ANSA).