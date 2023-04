De Laurentiis, non vedo motivi per cedere il Napoli

(ANSA) - MILANO, 05 APR - "Quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. II Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentis, non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto durante l'evento "Merger & Acquisition Summit 2023" organizzato dal Sole 24 Ore.

"Cinque anni prima di acquistarlo, offrii 125 miliardi di lire per comprarlo da Ferlaino che mi fece causa - ha detto ancora De Laurentiis -. Poi ero a Capri e lessi che Gaucci da Santo Domingo diceva di comprarsi il Napoli: era fallito, decisi contro il parere della mia famiglia, Luigi mi disse che non c'entravo nulla col calcio. Invece se uno ha voglia e ci crede, può avere successo anche in un altro campo". Il Bari? II Bari invece va venduto fin quando non cambiamo la legge - ha concluso -. Se la cambiassero come in Europa mi piacerebbe tenerlo, da uomo del sud". (ANSA).