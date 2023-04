Cuadrado ringrazia Gesù, valanga di insulti razzisti

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Non c'è ombra di pentimento per il caldo finale di Juventus-Inter di ieri sera nelle parole scritte da Jan Cuadrado. Nel post pubblicato su Instagram dal calciatore colombiano, protagonista di uno scontro con il portiere dell'Inter Handanovic, solo una frase di circostanza e una di fede religiosa: "Peccato per il risultato. Ma in ogni momento gloria e onore a te, Signore Gesù", Un intervento commentato sui social con una miriade di insulti, molti anche di stampo razzista, e di minacce. (ANSA).