Calcio: Chelsea; in arrivo Lampard come allenatore a interim

(ANSA-AFP) - ROMA, 05 APR - Frank Lampard tornerà per un'altra volta periodo alla guida del Chelsea come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. E' quanto riportano i media inglesi.

Lampard, esonerato all'inizio di questa stagione dall'Everton, è stato licenziato dal Chelsea nel 2021 dopo 18 mesi in carica.

Sky Sports e The Athletic hanno riferito che il club e Lampard sono in trattative avanzate per il ritorno dell'ex nazionale inglese in tempo per prendere le redini della squadra nella trasferta di sabato contro i Wolves.

Il Chelsea ha esonerato Graham Potter domenica dopo un disastroso periodo che ha lasciato il club all'undicesimo posto in Premier League nonostante abbia speso oltre 500 milioni di sterline (623 milioni di dollari) per l'arrivo di giocatori.

In Champions League, tuttavia, il Chelsea tra sette giorni giocherà contro i campioni in carica del Real Madrid per l'andata dei quarti di finale. (ANSA-AFP).