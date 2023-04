Il Bayern esce dalla Coppa di Germania, primo flop per Tuchel

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Il Bayern Monaco guidato Thomas Tuchel è stato eliminato nei quarti di finale di Coppa di Germania dal Friburgo, che si è imposto 2-1 all'Allianz Arena.

Per la terza stagione consecutiva, la squadra di casa non è riuscita a raggiungere le semifinali del torneo, che ha vinto per ben venti volte, e per il tecnico chiamato dieci giorni fa per sostituire il licenziato Nagelsmann c'è già la prima delusione.

Andato in vantaggio con Upamecano al 20', il Bayern è stato raggiunto già al 28' da Hoeler, poi il risultato, nonostante gli incessanti attacchi dei bavaresi, non è cambiato fino al 50' della ripresa, quando un fallo di mano di Musiala ha permesso allo stesso Hoeler di battere dal dischetto Sommer e qualificare la sua squadra alle semifinali.

Nell'altra partita odierna, l'Eintracht Francoforte ha avuto la meglio sull'Union Berlino, eliminandola con un netto 2-0, grazie ad una doppietta di Kolo Muani. In meno di due minuti, tra l'11' e il 13', il nazionale francese ha segnato il suo quarto e quinto gol in coppa, entrambi su assist di Mario Goetze, mentre nel conto stagionale è arrivato a 19 reti, a cui vanno aggiunti 12 assist, in 37 partite giocate. (ANSA).