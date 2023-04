Coppa Italia: Inzaghi, l'esultanza di Lukaku è stata fraintesa

(ANSA) - TORINO, 04 APR - "Ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere l'ammonizione a Lukaku per un'esultanza fraintesa come era capitato con Lookman": è questo l'augurio del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo l'espulsione al belga.

"Il parapiglia finale non è stato bello da vedere - aggiunge l'allenatore - e al momento l'unica cosa cui penso è che purtroppo ho perso Handanovic e Lukaku per il ritorno". La sua squadra ha saputo reagire alle difficoltà: "Il nostro era un momento difficile, siamo stati bravi al di là del pareggio e non ci siamo disuniti dopo lo svantaggio - l'analisi dell'1-1 allo Stadium - anche perché giocavamo in uno stadio difficile contro una Juve in salute: il gol era evitabile, ma ci prendiamo il pareggio e abbiamo dato un ottimo segnale".

"C'è dispiacere e rammarico, è stata una partita in crescendo: al ritorno ci penseremo più avanti", dice invece il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. "Non so cosa sia successo nel finale, ma è pur sempre il derby d'Italia - il commento sulla bagarre finale - e tutto sommato il pareggio è un risultato giusto: spiace per il rigore, ma abbiamo sbagliato in partenza a permettere il passaggio di Bastoni a Dumfries".

