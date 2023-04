Coppa Italia: Allegri, Juve attenta e umile contro Inter forte

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Giochiamo contro una squadra che, insieme a Napoli e Milan, è la più forte in Italia, che parte sempre per poter vincere il campionato. L'Inter ha tanta esperienza, è forte tecnicamente e fisicamente: dovremo fare tanta attenzione e giocare con umiltà e con la voglia di fare fatica". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Mediaset prima della semifinale d'andata di Coppa Italia.

"Ora ci sono partite da dentro e fuori, ad aprile ne avremo quattro e speriamo di riuscire ad andare avanti per giocare tutte le settimane anche a maggio - ha proseguito il tecnico livornese -. Abbiamo la possibilità di andare avanti nelle due coppe, in campionato per il momento abbiamo fatto 59 punti e dobbiamo continuare a fare bene per mantenere questo distacco dalla quinta in classifica". "Se mi aspettavo di più da Vlahovic? Io mi aspetto tanto da tutti, l'importante è che si faccia bene come prestazione di squadra. Dusan a Milano ha fatto una grande partita, sta tornando dopo questo periodo di inattività", ha concluso Allegri (ANSA).