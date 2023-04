Nardella, Firenze non sia messa a rischio da tifosi polacchi

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - "Non possiamo permetterci minimamente di mettere a rischio la nostra città". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, in vista dell'arrivo in città dei tifosi polacchi del Lech Poznan per la partita di Conference League del 20 aprile con la Fiorentina.

Nardella, a margine della cerimonia di premiazione del Premio narrativa giovane della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ha annunciato che ne parlerà col ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, a Firenze proprio per il Premio. "Sono sicuro che il ministro ci darà la massima attenzione - ha detto il sindaco - e gli chiederò il massimo impegno perché Firenze è patrimonio mondiale, e non possiamo accettare anche che un solo tifoso arrechi danno alle nostre bellezze artistiche. Massima attenzione alla partita di Conference". (ANSA).