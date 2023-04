Mancini, oriundi in Nazionale? Polemica senza logica

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Quella sugli oriundi in Nazionale è una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo". E' quanto detto dal ct dell'Italia, Roberto Mancini, a margine della presentazione a Roma del rinnovo della partnership tra Figc e Tim. "Per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall'altra parte del mondo.

Tutte le nazionali lo fanno, se noi abbiamo la possibilità di chiamare giocatori che giocano in Italia siamo contenti", conclude il commissario tecnico. (ANSA).