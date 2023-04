Mancini: 'il Mondiale allargato non mi piace'

"Se mi piace il Mondiale allargato? No, così si aumentano ancora le partite, mentre penso che si debba provare a diminuirle, per dare la possibilità ai giocatori di respirare ogni tanto, sennò arrivano a un momento della stagione che sono molto stanchi". Parola del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, a margine della presentazione tenutasi a Roma del rinnovo della partnership tra FIGC e TIM. "Quella sugli oriundi in Nazionale è una polemica senza logica. Avete mai provato a fare una lista di attaccanti italiani convocabili in azzurro? I giocatori non ci devono rimanere male, devono giocare e fare gol, se li fanno e fanno bene noi li chiamiamo". E' quanto detto dal ct dell'Italia, Roberto Mancini. "Per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall'altra parte del mondo. Tutte le nazionali lo fanno, se noi abbiamo la possibilità di chiamare giocatori che giocano in Italia siamo contenti", conclude il commissario tecnico.

"Avremo diversi giorni per preparare la Nations League, a giugno, siamo positivi a riguardo. E' una competizione importante, ci sono tutte squadre europee, noi siamo arrivati due volte alla fase finale e proveremo a vincerla. Molti si dimenticano che in Nations League abbiamo passato un gruppo con Germania e Inghilterra, non era facile. La Nations League quando perdiamo conta, quando vinciamo non conta: penso serva una via di mezzo", ha concluso il tecnico azzurro. "Balotelli in Nazionale è un capitolo chiuso? Sì, penso di sì. Gianluca Mancini? Lo abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale, quando era ancora all'Atalanta, questo significa che crediamo nel giocatore, poi sono state fatte delle scelte ma è quasi sempre stato con noi". E' quanto detto da Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia che dice la sua anche su Zaccagni, non convocato per gli ultimi match in azzurro: "E' lo stesso discorso fatto per Mancini: lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale noi, questo vuol dire che crediamo in lui. Se un giocatore è bravo io lo chiamo".