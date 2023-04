Calcio: Figc rinnova la partnership con Tim

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Dopo 24 anni, la Figc e Tim cammineranno ancora insieme, per un "binomio straordinario", a detta del presidente Gabriele Gravina. Oggi a Roma si è tenuto il rinnovo della partnership iniziata nel 1999, con un parterre d'eccezione. "Sono particolarmente felice di presentare questa partnership, quella storica della Federazione - dice Gravina - C'è stata una svolta importante: la presenza dell'ad di Tim Pietro Labriola (presente alla firma, ndr) ha rappresentato un salto di qualità nel modo di proporre una partnership in modo evolutivo, condividendo una progettualità innovativa oltre che tecnologicamente avanzata". Il numero uno della Figc è stimolato dall'idea di "coinvolgere il mondo dei giovani, che arricchisce il panorama del calcio italiano con i suoi 833mila tesserati, che rappresentano il 20 per cento della popolazione tra dai 5 ai 16 anni".

Per riuscirci, la FIGC si rivolge a un partner "che sappia coinvolgere, oltre che dare servizi - aggiunge Gravina - Con Labriola abbiamo cercato aspetti inediti del calcio, per coinvolgere i tifosi con una serie di attività. Abbiamo chiesto a Tim di contaminare positivamente tutto ciò che riguarda il calcio d'élite fino a tutte le nazionali giovanili e femminili".

Anche Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha benedetto il rinnovo dell'accordo: "Tim è una grande azienda italiana, con la Nazionale da tanto tempo, mi sembra giusto che questa partnership vincente vada avanti". Collegate dal centro tecnico di Coverciano, anche la ct della Nazionale femminile Milena Bertolini e il difensore Sara Gama, all'ultimo raduno prima della partenza per il Mondiale in Nuova Zelanda: "Vogliamo andare là per fare sempre di più innamorare italiani del calcio femminile - sorride la ct - Tim sarà fondamentale per rimanere collegati con i nostri cari". Gama conclude: "La partnership dimostra che questo brand importante crede in noi e investe in un movimento con grandissime potenzialità". (ANSA).