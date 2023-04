Semplici "male l'approccio, ma grande reazione Spezia"

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 APR - "Non è la prima volta che abbiamo difficoltà ad approcciare la gara. E' successo con Verona e Inter ed è successo oggi. Il secondo tempo dimostra che abbiamo la qualità per fare meglio". Sono le parole di Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, al termine della partita con la Salernitana finita 1-1. Pareggio che permette ad entrambe di guadagnare un punto sul Verona terzultimo, ma che non permette ai liguri di dirsi ancora fuori pericolo con 6 punti di vantaggio e dieci partita da giocare.

Partita dalla doppia faccia: male all'inizio i bianchi, vicinissimi alla vittoria nel secondo tempo. "La partita è stata equilibrata fino all'autogol, poi abbiamo rischiato di pregiudicare il risultato nei minuti successivi. I correttivi portati alla fine del primo tempo ci hanno permesso di giocare il tempo migliore da quando alleno lo Spezia. C'erano le opportunità per vincerla e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi, bravi a reagire e a portare a casa un risultato comunque positivo".

I cambi di Maldini, Zurkowski e Agudelo all'inizio del secondo tempo hanno cambiato la partita. Io dico sempre che sono tutti titolari. "Sono i giocatori che mi devono mettere nelle condizioni di renderli tutti protagonisti. Come vedete io do spazio a tutti, perché credo che questo sia determinante per lo Spezia. (ANSA).