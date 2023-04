Calcio: Spalletti "gara sbagliata, ora vediamo reazione"

(ANSA) - NAPOLI, 02 APR - "Abbiamo giocato una partita sbagliata, se è una buca o una voragine non lo so. Lo vedremo nel prossimo match ma io ho fiducia e so che ci sta giocare sotto il proprio livello una volta". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo il ko contro il Milan in casa.

"Abbiamo sempre giocato bene le nostre partite - ha aggiunto - ma stasera no e di fronte avevamo il Milan, concedendo loro di palleggiare, sempre cominciando noi male la costruzione dell'azione e buttando fuori dei palloni come finora non ci era successo. Loro sono forti, sono i campioni d'Italia, una squadra di altissimo livello e se sbagli qualcosa loro sanno fare tutto e viene fuori un risultato come stasera". (ANSA).