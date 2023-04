Calcio: Napoli travolto in casa dal Milan

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Inattesa battuta d'arresto casalinga del Napoli, se non altro nel punteggio, battuto 4-0 dal Milan allo stadio Maradona. La squadra leader del campionato ricorderà la 28ma giornata come quella in cui è stata travolta dai gol di Brahim Diaz, Saelemaekers e dalla doppietta di Leao. Con un centrocampo ritrovato, una difesa solidissima ed un attacco letale il Milan ritrova lo spirito che le aveva fatto vincere lo scudetto, sale al terzo posto scavalcando l'Inter e infiamma la lotta per un posto in zona Champions. (ANSA).