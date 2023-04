Calcio: Motta, il Bologna è sulla strada giusta

(ANSA) - BOLOGNA, 02 APR - Felice ma non appagato, Thiago Motta. Il suo Bologna vince, convince e sale all'ottavo posto.

Al Dall'Ara si respira entusiasmo: "E io ne sono felice, perché vuol dire che abbiamo vinto la nostra sfida". Ma il tecnico non si accontenta: "Possiamo fare meglio. Ci sono aspetti della partita in cui possiamo fare meglio. Oggi, dopo il 2-0 abbiamo sofferto l'Udinese e il loro modo di giocare. Poi abbiamo ripreso il controllo della partita nella ripresa quando loro hanno cambiato modulo e proposto un calcio più offensivo".

Motta, però, non vuole che si scambi il suo perfezionismo e la sua voglia di ottenere di più per critica: "Sono orgoglioso dei ragazzi, perché giocano uno per l'altro e soprattutto nelle difficoltà si compattano e fanno una corsa in più. Siamo sulla strada giusta, abbiamo ottenuta una vittoria fantastica e fondamentale. Ma dobbiamo migliorare e crescere ancora. perché questo è il nostro lavoro". Torna al gol Barrow, segna ancora Posch. E pure Moro: "Ha fatto una buonissima partita. Per il futuro (Moro è in prestito dalla Dinamo Mosca ndr) vedremo se rimarrà. Io di lui sono contentissimo". Non è invece tempo di parlare di futuro: "Capisco la domanda sulla programmazione futura, ma non è il momento. Il futuro è l'Atalanta". Il passato a tinte rossoblù si chiama invece Adam Masina, bolognese doc e per la prima volta al Dall'Ara da avversario.

Tocca a lui metterci la faccia dopo il ko, data la squalifica di mister Sottil: "E' stata una grande emozione per me tornare qui.

Quest'anno dopo infortunio ho contato i mesi per capire se sarei potuto tornare in tempo. Complimenti al Bologna per la prestazione, ma noi non abbiamo proposto abbastanza. Il piano partita è saltato al pronti via con due gol subiti in avvio. Ci rifaremo con il Monza". (ANSA).