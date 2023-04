Calcio: Monza; Palladino, Sarri maestro ma siamo rimasti in gara

(ANSA) - MONZA, 02 APR - Raffaele Palladino elogia la Lazio e il suo tecnico, Maurizio Sarri, subito dopo lo 0-2 dello U-Power Stadium: "Sapevamo di affrontare una grande squadra e penso che Sarri sia davvero un maestro e il calcio italiano gli deve tanto".

E se Sarri alla vigilia aveva detto delle squadre di Palladino che "difendono come l'Atalanta e attaccano come le squadre di Guardiola", il tecnico dei brianzoli replica: "credo abbia un po' esagerato, ma lo ringrazio per i complimenti. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto un'ottima prestazione e abbiamo messo in difficoltà una grande. Abbiamo preso il primo gol con un'uscita sbagliata da dietro e un paio di rimpalli e, nella ripresa, con un altro episodio individuale. Ma siamo soddisfatti, perché siamo rimasti in partita". (ANSA).