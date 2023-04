Calcio: Leicester saluta Rodgers, rescissione consensuale

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Brendan Rodgers e il Leicester si separano. Dopo la sconfitta rimediata in casa del Crystal Palace, l'allenatore ha trovato un accordo consensuale con la società per la rescissione del contratto. Le Foxes occupano il penultimo posto in Premier League, frutto di 25 punti conquistati in 28 gare. Oltre a Rodgers, a lasciare il club sono anche il viceallenatore Chris Davies e il preparatore atletico Glen Driscoll. La guida della squadra è stata affidata ad Adam Sadler e Mike Stowell, già parte dello staff allenatori. "Le prestazioni e i risultati durante la stagione in corso sono stati al di sotto delle nostre aspettative condivise. Era nostra convinzione che la continuità e la stabilità sarebbero state fondamentali per correggere la nostra rotta, ma il miglioramento desiderato non è stato imminente", ha dichiarato il presidente delle Foxes Aiyawatt Srivaddhanaprabha. (ANSA).