3-0 alla Samp, Roma in zona Champions

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La Roma riparte dopo la sosta e il ko nel derby. I giallorossi battono la Sampdoria 3-0 grazie alle reti nella ripresa di Wijnaldum (12' con un colpo di testa), Dybala su rigore (43') e di El Shaarawy (gran destro nel recupero) e conquistano tre punti fondamentali per la corsa alla Champions: la squadra di Mourinho aggancia l'Inter a quota 50.

Fermi al penultimo posto i liguri che hanno giocato in dieci nel secondo tempo per l'espulsione di Murillo (doppia ammonizione).

