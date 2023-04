Stankovic, Samp con la Roma petto in fuori

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Dietro l'angolo la sfida con la Roma per una Sampdoria che vuole continuare a spingere per alimentare il sogno salvezza dopo la gara vittoriosa col Verona.

Adesso si riparte dopo la pausa di campionato con un obiettivo chiaro. " In queste ultime due settimane siamo riusciti a staccare un po', riposare e poi ad allenarci molto bene - dice ai canali del club il tecnico Dejan Stankovic -. Ci mancavano alcuni nazionali ma hanno tutti più o meno giocato e quindi possiamo essere soddisfatti. Abbiamo qualche infortunio ma abbiamo ancora un allenamento e decideremo chi andrà in campo".

Mancherà lo squalificato Nuytinck e ci sono alcuni giocatori non al meglio come Amione. Il punto interrogativo riguarda soprattutto la difesa dove sicuramente ci sarà Murillo: "La vittoria sul Verona ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noi proviamo a giocarcela con tutti - sottolinea Stankovic -. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma una squadra tosta, fisicamente forte, molto creativa in avanti e sulle fasce. Dobbiamo essere organizzati, pericolosi ma equilibrati".

Quanto al modulo, l'allenatore vorrebbe continuare con un modulo a un solo attaccante. Così Lammers è recuperato ma potrebbe partire dalla panchina, e si va verso la conferma del 4-3-2-1 con Gabbiadini punto di riferimento per la linea offensiva: "Mi fido ciecamente dei miei ragazzi: stanno dando tutto, siamo un blocco insieme alla nostra tifoseria, esempio su come si sostiene una squadra nei momenti di difficoltà. Di fronte alle criticità - sottolinea Srankovic - la gente mette il petto in fuori proprio come fa la mia squadra". (ANSA).