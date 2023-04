Spalletti "Osimhen assenza pesa, ma abbiamo vinto anche senza"

(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - ''Quella di Osimhen è sicuramente un'assenza che pesa però è anche vero che quando è mancato questa squadra ha saputo sempre sopperire. Tutti i componenti della squadra hanno dato qualcosa in più perché venisse fuori lo stesso Napoli e che facesse lo stesso gioco di sempre'''.

Luciano Spalletti è amareggiato per l'infortunio dell'attaccante nigeriano ma ha fiducia nelle qualità della rosa e in particolare in quelle di Simeone che lo sostituirà nella sfida di domani sera al 'Maradona' con il Milan.

''La differenza - spiega - l'hanno fatta anche calciatori come Simeone perché lui sa che mestiere fa, è uno di quelli che sa che al calcio non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa e fin da subito è entrato benissimo nel personaggio e nel ruolo che doveva avere''.

''Quando una persona è intelligente - conclude Spalletti - riesce a realizzare ugualmente risultati importanti pur avendo delle fette piccole di possibilità ma sa che deve sfruttare.

Come modo di giocare cambia poco perché il Cholito è uno meno veloce di Osimhen però è bravissimo nel gioco aereo, come dentro l'area, spalle alla porta, sa proteggere e viene incontro a dialogare con la squadra per cui noi siamo a posto''. (ANSA).