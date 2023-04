Calcio: Monza; Rovella tra i disponibili, problemi per Antov

(ANSA) - MONZA, 01 APR - Il Monza che sfida la Lazio ritrova in extremis Rovella. Che contro i biancocelesti tornerà ad aggregarsi al gruppo dopo il lungo stop per la distorsione alla caviglia, patita a metà febbraio in allenamento. Dal weekend con le Nazionali, il bulgaro Antov è tornato in Brianza con una piccola distorsione al ginocchio. Palladino dovrà fare a meno di Pessina e Izzo, assenti per squalifica, ma si trova a dover gestire anche gli acciacchi di Marlon (alle prese con un fastidio al ginocchio) e Caldirola, che non ha del tutto smaltito un colpo duro rimediato nella partita con la Cremonese.

