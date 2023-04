Spezia: Semplici "tante assenze ma vogliamo prestazione"

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 MAR - Chi al posto dello squalificato Nzola al centro dell'attacco. E' questo il dubbio in casa Spezia a due giorni dalla partita contro la Salernitana, sfida salvezza per i liguri contro una diretta avversaria. Shomurodov è tornato solo da poche ore dopo gli impegni con la nazionale, Agudelo ha un problema fisico dell'ultima ora, mentre Krollis è ancora alla ricerca della forma migliore. Lo ha annunciato Leonardo Semplici in conferenza stampa. "Shomurodov ha fatto gol in nazionale e questo deve far piacere a lui e a me - ha detto il tecnico -.

Agudelo ha un problemino e Krollis ha qualità ma deve raggiungere la condizione migliore. Valuteremo in queste ore".

Dieci i calciatori che hanno lasciato La Spezia durante questa sosta per le nazionali. Tra questi alcuni titolari importanti come Ampadu ed Ekdal, quest'ultimo febbricitante.

"Una gratificazione per la società, ma chiaramente dispiace non poterli allenare - ha detto Semplici -. Abbiamo fatto delle buone cose in questi giorni, l'amichevole a Monaco è stata positiva e ci ha dato tante indicazioni. Mi ha permesso di vedere calciatori che avevo utilizzato meno".

Holm si è allenato per qualche giorno ma da ieri è fermo nuovamente. Il giorno del suo rientro in campo si allontana di nuovo. Anche Zurkowski e Bastoni sono ancora indietro di condizione, mentre potrebbe recuperare Maldini che ieri ha saltato la partitella davanti ai tifosi.

"Abbiamo qualche defezione, ma vedremo di fare la conta dei disponibili per fare una grande prestazione. Domenica è una partita che conta molto per l'andamento del nostro campionato e stiamo cercando di prepararla al meglio".

In caso di vittoria, lo Spezia raggiungerebbe i granata a 27 punti. "La Salernitana è costruita per altri traguardi, poi si è trovata a lottare per obiettivi che forse non si aspettava.

Dovremo avere grande rispetto e fare la nostra migliore prestazione per riuscire a metterla in difficoltà. Con il cambio di allenatore hanno cambiato anche mentalità". (ANSA).