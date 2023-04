Serie A: Napoli-Milan prova generale di Champions

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Dopo la sosta per la nazionale, torna la serie A con la 28/a giornata e i temi conosciuti, i pass per la Champions League e la lotta per non retrocedere. Il big match si gioca domenica sera al 'Maradona', con un Napoli-Milan che precede la doppia sfida di Champions e vede gli azzurri nettamente favoriti, secondo i quotisti Snai: il segno «1» si gioca a 1,75, il pareggio a 3,65 e il «2» a 4,75.

La Lazio, reduce dalla vittoria nel derby, riparte con una difficile trasferta di Monza ma con un certo vantaggio nelle quote (2,10 per il 2, il pareggio paga 3,30, l'1 3,70). L'Inter, terza in classifica, alle 18 di sabato ospita la Fiorentina e parte in pole position: vittoria casalinga a 1,75, pari a 3,80, colpo viola a 4,50. Il programma degli anticipi del sabato, aperto da Cremonese-Atalanta («2» a 1,67), si completerà alle 20.45 con Juventus-Verona: un impegno che sembra alla portata per i bianconeri, favoriti a 1,40 contro l'8,75 per il «2» dell'Hellas.

Domenica alle 18 c'è il match tra Roma e Sampdoria. I giallorossi devono reagire al ko nel derby contro una squadra in lotta per non retrocedere. Il riscatto della Roma a 1,42 ha la seconda quota più bassa del weekend dopo l'1,40 della Juventus; il colpo blucerchiato è a 8,00, con il pareggio in mezzo a 4,50.

