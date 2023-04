San Siro: Commissario Ue, aumentare aree verdi e non ridurle

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Se si guarda al complesso della nostra legislazione sulla 'nature restoration', che adesso è in discussione con i legislatori, abbiamo un target molto chiaro per il 2030 di non diminuire le superfici verdi nelle città". Lo ha detto il commissario europeo Virginijus Sinkevicius con deleghe all'Ambiente, Oceani e Pesca, a margine della sua visita al Bosco verticale di Milano con l'architetto Stefano Boeri, commentando la lettera del consigliere comunale della lista Sala, Enrico Fedrighini, in cui si chiede a Bruxelles di verificare la compatibilità della realizzazione del nuovo stadio del Milan all'ippodromo La Maura, che è in parte all'interno nel Parco Agricolo Sud, con la strategia europea per il suolo.

"Quindi - ha continuato - è chiaro che se si va a incidere in questo modo, questo livello scende. Inoltre, abbiamo un altro obiettivo al 2050 di avere un incremento del 5%, quindi invito davvero ad aumentare la copertura verde nelle città". Comunque, ha aggiunto il commissario, "non sono ancora a conoscenza di questa lettera, i servizi stanno approfondendo la questione e poi invieremo una risposta". (ANSA).