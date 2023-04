Juve: Abodi "vorrei un sistema capace di rigenerarsi"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Su questo non faccio previsioni, c'e' la magistratura ordinaria e sportiva a occuparsene, ma vorrei un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le proprie responsabilità". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rai Radio 1 'Un giorno da pecora' rispondendo ad una domanda sulle sanzioni riguardo al processo in sede sportiva e penale alla Juventus. (ANSA).