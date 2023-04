Casini "la Serie A giocherà il 30 dicembre"

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - La Serie A giocherà il 30 dicembre nella stagine 2023/24. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club. "Il calendario è già stato approvato dal Consiglio, ma è stata una scelta unanime. È un momento in cui da parte dei tifosi c'è interesse per continuare a seguire la propria squadra sia allo stadio che in tv - le parole di Casini -. Il calendario causa finestre Uefa e Fifa ha spazi molto limitati di movimento per la Serie A, che ha inserito anche la final four per la Supercoppa che ci sarà già nel 2023/24. Che si giochi troppo è un tema emerso da più parti, soprattutto da parte delle componenti tecniche come allenatori e giocatori che vanno ascoltati. Il timore che ci sia calendario troppo fitto appartiene a tutti", ha concluso. (ANSA).