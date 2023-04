Vitctor Osimhen non sarà in campo domenica prossima col Napoli contro il Milan al Maradona. L'attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione distrattiva dell'adduttore sinistro. La sua presenza è in forse anche per l'andata di Champions, sempre con i rossoneri, il prossimo 12 aprile.