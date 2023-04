Calcio: Inzaghi, servirà la migliore Inter contro Fiorentina

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Arriviamo alla sfida contro la Fiorentina con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene in Europa e in Coppa Italia. La Fiorentina sta facendo grandi cose, soprattutto negli ultimi tempi e per questo servirà la migliore Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter tv prima della gara contro la Fiorentina. "Troveremo avversario di valore e in salute, con giocatori che stanno bene in ogni posizione del campo. Servirà la motivazione dell'Inter e di fare una corsa in più per il compagno, consapevoli della forza del nostro avversario".

