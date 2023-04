Calcio: De Laurentiis,Osimhen spero out un paio di settimane

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - "Osimhen deve stare fuori un paio di settimane speriamo. Fiducia per l'andata con il Milan? Sono partite sempre dove il risultato è triplo, non si può mai sapere". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A. "Il Milan è una squadra sapientemente portata avanti da Scaroni e Maldini - ha ggiunto - hanno una nuova proprietà e buonissimi giocatori. Anche a loro manca qualcuno, speriamo che le forze siano equilibrate per regalare ai tifosi un bellissimo spettacolo che è quello che deve regalare il calcio. Rinnovo Kvaratskhelia? Quale rinnovo, ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita", ha concluso il n.1 del Napoli. (ANSA).