Napoli e scudetto, su spiaggia Bacoli sagome squadra e Maradona

Si allarga a macchia d'olio, e non solo in citta', la febbre per i festeggiamenti della vittoria dello scudetto del Napoli che domenica con il Milan cercherà di fare un ulteriore passo verso la certezza matematica .

A Bacoli, comune sulla costa Flegrea, i tifosi azzurri locali hanno portato in spiaggia i cartonati a grandezza naturale dell'intera squadra completa di mister Spalletti e del presidente Aurelio de Laurentiis.

Ospite d'onore della installazione balneare la sagoma di Diego Armando Maradona con la mitica maglietta del primo scudetto.

