Calcio: Inter, distrazione muscolare per Calhanoglu

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Distrazione muscolare per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali, che hanno mostrato una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, come reso noto dall'Inter: il turco salterà sicuramente le gare contro Fiorentina e Juventus, ma punta il rientro per la gara di Champions League contro il Benfica. (ANSA).