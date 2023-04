Abodi,fiducia in scelte Piantedosi su trasferta tifosi Feyenoord

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Ho piena fiducia nei confronti del Ministro dell'Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell'esperienza e di quello che sta succedendo un po' in tutta Europa". Così si è espresso il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa a Roma per la presentazione dei Play the Games di Special Olympics, in merito alla possibilità di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord in occasione della sfida di Europa League contro la Roma. (ANSA).