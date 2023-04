Totti : 'Il Napoli? Ha un gran tecnico...'

"Il Napoli? Non me l'aspettavo così, ma sapevo che era una buona squadra. E ha un grande allenatore... È stato un binomio perfetto". Così Francesco Totti a Sky Sport parlando della stagione dei partenopei ed elogiando Luciano Spalletti, con il quale prosegue l'opera di riavvicinamento dopo l'ultimo anno burrascoso in giallorosso.

Parlando della Roma, invece, ha detto: "Può arrivare in zona Champions e spero faccia bene in Europa League, dove può arrivare fino in fondo". Mentre commentando le critiche a Mourinho e al suo gioco troppo difensivo ha risposto che la cosa che conta "sono i risultati e poco importa il giocare bene o male". Infine una battuta sulla Nazionale e in particolare su Retegui. "Lo vidi in alcuni video e mi impressionò sul lato fisico e mentale. Non l'ho segnalato io a Mancini, ma è un ragazzo che merita e ha una famiglia che lo aiuta alle spalle.

Penso che avrà un bel futuro", ha concluso Totti.