Calcio: Euro 2024; Spagna ko 2-0 con la Scozia, Croazia vince

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - La Scozia manda ko la Spagna 2-0 nella seconda partita delle qualificazioni per Euro 2024.

Protagonista della serata di Glasgow è stato ' McTominay, a segno al 7' del primo tempo e poi al 6' della ripresa. Sempre nel girone A, pareggio tra Georgia e Norvegia: l'1-1 porta la firma di Sorloth, che al 15' del primo tempo aveva portato in vantaggio i norvegesi; di Mikautadze al 16' della ripresa il pareggio della Georgia. Con due vittorie in due partite, la Scozia è l'unica squadra con 6 punti nel proprio girone. La Spagna, che ha battuto la Norvegia 3-0 all'esordio, è seconda con 3 punti.

Tra gli altri risultati spicca il 2-0 esterno della Croazia in Turchia (doppietta di Kovacic) e le vittorie del Galles (1-0 alla Lettonia con rete di Moore), della Romania (2-1 alla Bielorussia, reti di Stanciu, Burca e Morozov) e della Svizzera che ha superato 3-0 Israele (reti di Vargas, Amdouni, Widmer).

Kosovo Andorra termina invece in parità 1-1 (reti di Zhegrova e Rosas). (ANSA).