Calcio: Azzi, Italia mercato fondamentale per Dazn

(ANSA) - COLOGNO MONZESE, 28 MAR - "L'Italia è un mercato fondamentale per Dazn, siamo arrivati per restare e vogliamo farlo continuando a investire in contenuti, tecnologie e infrastrutture che permettano di fornire al nostro pubblico un servizio sempre migliore". Così il ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi, a margine della presentazione del nuovo Network operation center, a Cologno Monzese.

L'attivazione del Noc italiano rientra nel piano di investimenti di Dazn che in una prima fase si è rivolto innanzitutto al miglioramento delle infrastrutture tecnologiche.

"L'attivazione del Noc è un tassello importante per il nostro piano di crescita che può portare benefici concreti ed ulteriori", ha spiegato Azzi. "Passiamo da una struttura che ha operato fino ad ora solo con una gestione centralizzata a livello globale ad un presidio locale. Se lo scorso anno i nostri investimenti si sono concentrati più a "monte', con questa nuova unità operativa facciamo un ulteriore passo avanti per rafforzare il ruolo di Dazn Italia come hub tecnologico dell'intero gruppo", in un contesto che, come si sottolinea dalla Ott, ha visto il calcio in streaming trasmesso da Dazn capace di configurarsi anche come acceleratore del processo di digitalizzazione del Paese. (ANSA).