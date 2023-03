Ucraina: videomessaggio Shevchenko, grazie sostegno aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 26 MAR - L'ex campione ucraino del Milan e Pallone d'Oro 2004, Andriy Shevchenko, ha fatto arrivare un videomessaggio per ringraziare gli aquilani per il sostegno e la solidarietà alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra scatenata dalla Russia oltre un anno fa. A renderlo noto è stato il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, diffondendo il video sui suoi canali social.

"Da più di un anno - ha detto l'ex commissario tecnico dell'Ucraina nel video - la nostra madrepatria Ucraina ha scelto la sua libertà al costo della vita dei nostri cittadini e abbiamo davvero bisogno di supporto. Sono qui per ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare".

"Un ringraziamento particolare - ha aggiunto Shevchenko - al Comune dell'Aquila, al sindaco Pierluigi Biondi, al vicesindaco Raffaele Daniele e alla popolazione aquilana e a tutti i componenti dell'associazione che ha realizzato progetti a favore dei connazionali che si trovano in una situazione critica.

Grazie mille a tutti per il vostro lavoro".

Il sindaco Biondi ha voluto commentare il videomessaggio di Shevchenko scrivendo che "è un fatto umano e nostro dovere restituire quanto abbiamo ricevuto. Grazie a te e all'associazione 24 febbraio. Gli aquilani lo hanno fatto con il cuore. Grazie Andriy". (ANSA).