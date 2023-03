U.21, Nicolato: 'Con l'Ucraina sarà una partita speciale'

Allenamenti di rifinitura a Reggio Calabria per l'Italia U21 che domani affronterà in amichevole l'Ucraina, in una partita di preparazione per gli Europei in programma in Georgia e Romania a giugno. Una partita utile per testare l'undici azzurro ma che - come spiega il ct Paolo Nicolato - assume un significato che va oltre l'evento sportivo: "Non può essere una partita come le altre.

Giocare con loro è un momento di crescita per tutti noi. Credo nello sport e nei valori che sa trasmettere, come l'inclusione", afferma l'allenatore degli azzurrini.

L'Italia è reduce dalla vittoria fuori casa con la Serbia ed ora affronterà un avversario più impegnativo che, a differenza dei serbi, si sta preparando come gli azzurri alla competizione continentale di giugno. "Sarà una partita molto impegnativa - aggiunge Nicolato - Abbiamo molti giocatori su cui contiamo che al momento non ci sono, ma si stanno evidenziando ragazzi che possono avere l'ambizione di entrare nella rosa dei 23".