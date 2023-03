Calcio: Mancini "ripartiamo dal secondo tempo di Napoli"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Dobbiamo essere quelli del secondo tempo di Napoli, cercando di essere più precisi in zona gol e meno disattenti. Tutte le gare hanno la stessa importanza, dobbiamo tornare a giocare bene a calcio": così ai microfoni di Sky il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della seconda gara di qualificazione a Euro2024 contro Malta.

"Le valutazioni a caldo non sono mai giuste - aggiunge il tecnico - si guarda sempre al risultato. Io penso che siano sbagliate queste valutazioni: ci sono momenti in cui un giocatore può essere non in grande condizione, per le tante partite che giocano".

"Faremo diversi cambi perché quando si gioca ogni tre giorni certe valutazioni vanno fatte - ha proseguito il tecnico -.

Retegui? Anche per l'attacco valuteremo bene e vedremo chi sta meglio". (ANSA).