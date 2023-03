Calcio: Cristante "vittoria con Malta, niente altri passi falsi"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "La gara contro l'Inghilterra potevamo interpretarla diversamente, ma nella ripresa siamo scesi in campo diversamente e non vedo questo grosso divario, sinceramente. Abbiamo rischiato anche di pareggiarla": così Bryan Cristante nella conferenza stampa della vigilia di Malta-Italia, seconda gara di qualificazione a Euro 2024.

"Malta è una Nazionale organizzata - sottolinea il centrocampista azzurro - quella di domani come tutte le gare è difficile. Dovremo scendere in campo al 100%, concentrati e fare la nostra partita. Vincere è un obbligo ogni partita. Siamo partiti con una sconfitta e non possiamo più permetterci passi falsi".

"Pressione per domani? "In Nazionale c'è sempre pressione - conclude Cristante - ogni passo falso si paga. Dobbiamo scendere in campo per vincere, senza se e senza ma. Vogliamo la vittoria". (ANSA).