Cori antisemiti: Abodi, daspo al tifoso con bandiera nazista

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da doppia morale? E non solo in questi casi..." Lo scrive in un tweet il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in riferimento alla bandiera che raffigura alcuni soldati nazisti, apparsa nella curva sud romanista durante il derby con la Lazio.

La foto aveva fatto il giro dei social, destando l'indignazione da parte di tanti tifosi laziali che lamentavano "una giustizia a due marce". (ANSA).