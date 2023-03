Kjaer avverte il Milan: 'Sono stanco di non giocare'

"Sono stanco di non giocare". E' il messaggio per il Milan che Simon Kjaer ha affidato al quotidiano danese DR. "Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni - ha aggiunto il difensore rossonero - A livello fisico sono al top. A volte le cose vanno come vuoi tu, a volte no".

In campionato Kjaer non gioca da oltre un mese, mentre è andato in campo nell'andata di Champions contr il Tottenham. E proprio la gara con gli inglesi "è stata forse la mia migliore dopo l'infortunio" del dicembre 2021, che ha frenato la sua corsa in rossonero. "Non ho più giocato da allora e ovviamente sono deluso. Ho ancora la stessa fame ed energia per giocare, non ho perso la voglia di quando ero giovane. Tutto questo mi aiuta a restare ad alti livelli" ha concluso il danese.