Euro 2024: Southgate, ottimo primo tempo ma errori nella ripresa

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAR - "Abbiamo mostrato due volti diversi stasera. Abbiamo controllato molto bene il gioco dalla difesa in primo tempo, ma poi abbiamo subito molto nella ripresa". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, al termine del successo contro l'Italia a Napoli.

"Nel primo tempo - ha detto - abbiamo battuto la prima linea del pressing dell'Italia e dovevamo già fare il terzo gol. Poi se inizi il secondo tempo con errori in campo ti crei problemi e infatti abbiamo subito gol e poi l'inerzia della serata è cambiata". "Dal pubblico di Napoli si è alzato l'entusiasmo per la squadra - ha proseguito il tecnico - ma noi abbiamo gestito bene l'espulsione e siamo rimasti compatti anche se in inferiorità numerica. Riuscire a lottare e vincere in trasferta in Italia è importante ma avremmo voluto giocare nella ripresa come avevamo fatto nel primo tempo". (ANSA).