Southgate "umiltà e forza per battere l'Italia"

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - "Non abbiamo bisogno di una prova di autofiducia. Il passato di questa nazionale lo conosciamo ma sappiamo che non conta niente per domani, serve l'umiltà per lavorare molto bene e vincere". Il ct Gareth Southgate motiva la sua Inghilterra per la sfida all'Italia, che apre il girone di qualificazione a Euro 2024. Il tecnico sa che "è una sfida di cui bisogna cogliere il meglio per vincere. L'abbiamo fatto in passato ma dobbiamo farlo con continuità anche oggi. Ricordo che non vinciamo qui dal 1961 e questo rende ancora di più il match una grande sfida per la nostra nazionale. So che l'Italia non è andata ai Mondiali ma ha giocatori straordinari e sarà una partita molto bella".

L'Inghilterra invece i Mondiali in Qatar li ha giocati ma si è arresa ai quarti di finale con la Francia: "Una delusione - spiega Southgate - che rappresenta una forte motivazione.

Abbiamo preso le cose positive da quel match nonostante il ko finale. Ora sappiamo che possiamo essere competitivi con le squadre forti e per questo vogliamo vincere per iniziare bene la qualificazione agli Europei". Uno degli stimoli in campo per gli inglesi sarà anche lo sprint di Kane che è a quota 53 gol con la maglia della Nazionale e ha raggiunto Rooney nella classifica dei massimi marcatori, quindi punta a segnare per diventare il nuovo recordman inglese: "Kane - ha spiegato il ct britannico - ha già digerito la delusione dei Mondiali. Lo vedo pronto a tornare in campo a dimostrare di che pasta è fatta la magia della nazionale inglese".

La vigilia è anche fatta di tensione che Southgate si augura non si concretizzi: "Tutti i tifosi inglesi - ha detto - non vedono l'ora di vivere l'esperienza di Napoli al meglio. Io sono contento di venire a giocare nella città che ama il calcio, ricordo Careca e Maradona di quando il Napoli vinse i campionati. E' una città con una storia calcistica molto ricca e il Napoli di oggi vola, è una squadra fantastica che vince il campionato ed è in lizza per la vittoria finale in Champion's League. Chiediamo quindi ai tifosi di essere buoni turisti e rispettare la cultura locale e speriamo non ci siano problemi.

Non volevo giocare altrove". (ANSA).