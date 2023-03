Nba: vincono i Magic di Banchero, Sixers sicuri dei playoff

Gli Orlando Magic di Paolo Banchero sono tagliati fuori dai playoff ma continuano a prendersi qualche soddisfazione, come la vittoria ottenuta nella notte per 122-112 su Washington. E' la terza sconfitta di fila per i Wizards che rischiano di terminare anche loro la stagione dopo la regular season. Banchero ha segnato 18 punti, con 9 rimbalzi e 8 assist, ma ben sette della sua squadra sono andati in doppia cifra.

Negli altri incontri della notte in Nba, Donovan Mitchell ha segnato 31 punti nel successo per 115-109 dei Cleveland Cavaliers sui Brooklyn Nets a New York, risultato che ha garantito ai Philadelphia 76ers, terzi a Est, un posto nei playoff anche senza scendere in campo. Cleveland non ne ha ancora la certezza matematica, ma è vicina al traguardo, più dei Nets, oggi crollati nel secondo e terzo quarto.

A Sacramento, i Boston Celtics hanno dato ai Kings - terzi a Ovest un po' a sorpresa - un esempio di quello che dovranno affrontare nei playoff, battendoli 132-109. I bostoniani si sono scatenati negli ultimi due quarti, rifilando ai padroni di casa un decisivo 72-55, con Tatum che ha segnato 36 punti mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 27 e Derrick White 20. Ad Atlanta, Trae Young ha chiuso con 30 punti nella vittoria per 129-107 degli Hawks sui Detroit Pistons, fanalino di coda a Est con il peggior record in campionato di 16-57.