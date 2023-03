Mancini "Italia-Inghilterra un classico, partiamo subito bene"

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - "La sfida con l'Inghilterra è diventata un classico. Questo match lo giochiamo domani per la quarta volta in due anni contro una nazionale che è tra le migliori squadre al mondo". Lo ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini alla vigilia dell'avvio delle qualificazioni agli Europei 2024 a Napoli contro l'Inghilterra. "Gli inglesi in nazionale - ha detto Mancini - hanno giocatori straordinari, negli ultimi anni la squadra è stata anche sfortunata ma domani mi aspetto una partita difficile. Noi vogliamo vincere, non sarà facile ma vogliamo cominciare bene". (ANSA).