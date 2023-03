Calcio: CR7 "inizia nuovo capitolo, aiuterò il mio Portogallo"

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Siamo tutti molto motivati, inizia un nuovo capitolo, con un nuovo allenatore che ha idee diverse, ma quella di fondo è sempre la stessa, ovvero vincere e portare il Portogallo ai massimi livelli". La nazionale lusitana ha voltato pagina con l'arrivo in panchina di Roberto Martinez, ma c'è sempre Cristiano Ronaldo a trascinare la squadra: il ct ha infatti convocato il 38enne dell'Al-Nassr che carica la squadra in vista della gara con il Liechtenstein valida per le qualificazioni a Euro 2024. "Vogliamo partire con il piede giusto, sappiamo che sulla carta questa partita può sembrare facile, ma il calcio si è molto evoluto e non esistono più avversari semplici - ha sottolineato Ronaldo -. Comunque l'aria in ritiro è molto positiva, siamo tutti molto motivati e questa è la cosa più importante".

CR7 cerca spazio nella nuova nazionale in cui il ct ha chiamato diversi giovani. "Io sono sempre pronto a tutto - le parole del fuoriclasse -, sono in Nazionale da 20 anni ed è sempre un orgoglio essere qui. Voglio aiutare la squadra, fa parte del mio dna: certo, sarebbe brutto se dicessi che non sono qui per giocare, ma rispetto le decisioni dell'allenatore. In ogni caso dai primi allenamenti vedo una buona intensità, ci sono dei cambiamenti e questi nella vita fanno sempre bene.

Probabilmente saremo una squadra più votata all'attacco, il sistema di gioco potrebbe cambiare, ma non sta a me parlarne.

Comunque c'è una nuova generazione che potrebbe voler vincere tanto, ma servirà tempo: le cose non arrivano dall'oggi al domani. E io imparo molto dai giovani, hanno sempre qualcosa da insegnare. Lo ripeto, l'aria è sana, più fresca, e c'è una bella atmosfera: non vediamo l'ora di giocare". (ANSA).