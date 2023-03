Azzurri: Bonucci verso forfait, Retegui scalpita

Leonardo Bonucci verso il forfait, Mateo Retegui in rampa di lancio. Queste le indicazioni emerse dall'ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza, nel pomeriggio per Napoli con un treno charter. Il capitano azzurro per il terzo giorno di fila ha lavorato in palestra e a questo punto è sempre più difficile la sua disponibilità per la gara di giovedì con l'Inghilterra valida per le qualificazioni europee.

Il ct Roberto Mancini sta provando centrali di difesa la coppia Toloi-Acerbi, con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra.

Per quanto riguarda la mediana sempre più possibile la conferma di Jorginho nel mezzo con Verratti e Barella, mentre in avanti - nel 4-3-3 - si candidano Berardi a destra, Pellegrini a sinistra e terminale d'attacco il neo azzurro Retegui in ballottaggio con Scamacca. Fra le alternative nel ruolo di esterni offensivi Politano e il giovane Gnonto.